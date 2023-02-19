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Россияне ударили по Херсонской области: три человека погибли, пострадали двое детей

Фото: в Бериславском районе из-за обстрелов ранения получили дети (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области сегодня в результате российских обстрелов погибли три человека. Кроме того, пострадали двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram и Херсонскую ОВА.

Россияне обстреляли село Бургунка Бериславского района. Вражеский снаряд попал во двор. В момент обстрела в доме находились семья: трое взрослых и двое детей.

В результате удара три человека погибли - мать, отец и дядя. 13-летний мальчик получил ранение, его госпитализировали.

В этом же селе из-за российских обстрелов ранения получил 8-летний мальчик. Он находится в стабильном состоянии.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска 55 раз обстреляли Херсон и область. Враг применил РСЗО, минометы, артиллерию, БМП и беспилотники.

В результате обстрелов двое жителей Херсонской области получили ранения.

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