ua ru
Ср, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области из-за мин погиб человек, еще один ранен

Новина українською →
Херсон, Среда 01 марта 2023 10:17
В Херсонской области из-за мин погиб человек, еще один ранен Фото: в Херсонской области из-за мин погиб человек, еще один ранен (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской области двое людей подорвались на минах. В первом случае мужчина принес снаряд домой, во втором - из-за взрыва загорелся трактор, водителя спасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В Херсонской области пострадали люди из-за российской взрывчатки, - есть погибший", - говорится в сообщении.

Так, во вторник, 28 февраля, 48-летний житель села Благодатное, пренебрегая правилами безопасности, принес домой найденное взрывное устройство.

"В летней кухне мужчина попытался разобрать находку. Произошел взрыв. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи", - рассказали в ОВА.

Кроме этого, в поле за селом Архангельское на мину наткнулся водитель на тракторе. В результате детонации мины трактор вспыхнул, поэтому мужчину пришлось спасать. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Как сообщалось, во вторник, 28 февраля, в Херсонской области на российской мине взорвался мужчина. ЧС произошло вблизи села Давидов Брид Великоалександровской общины. Мужчина остался без части правой ноги.

Напомним, что в субботу, 25 февраля, в Херсоне и области три человека подорвались на российских минах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область вибухи
NEWS
ПВО ночью уничтожила четыре "Шахеда", которыми враг атаковал с севера
ПВО ночью уничтожила четыре "Шахеда", которыми враг атаковал с севера
DAILY
Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу