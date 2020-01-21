Ілюстративне фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Компанія "Рисоіл-Херсон" перемогла в конкурсі на концесію Херсонського порту

Херсонський морський торговельний порт передали в концесію компанії "Рисоіл-Херсон", яка перемогла у тендері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як повідомив Гончарук, конкурс на концесію порту тривав з 12 вересня 2019 року.

"Переможець інвестує близько 300 млн грн (інвестиційні зобов'язання).

Так, заявкою передбачається висока ставка змінного концесійного платежу, сума якого складе 12 млн грн. одноразово і 7% доходу щороку. Крім того, переможець вкладе понад 18 млн грн у місцеву інфраструктуру", - заявив він.

Зазначимо, концесія - це вид договору про створення або реконструкції за рахунок коштів інвестора державних об'єктів, в результаті чого інвестор отримує можливість експлуатувати об'єкт на оплатній основі, збираючи дохід на свою користь.

ТОВ "Рисоіл-Херсон" - консорціум у складі ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс" - 60% (входить у групу компаній Georgian industrial Group, GIG) і українського портового оператора АТ RISOIL S. A. (Швейцарія) - 40%.

Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії.

Нагадаємо, в Кабміні планують віддати під приватизацію понад 300 об'єктів у 2020 році. У першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".