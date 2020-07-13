Херсонська ОДА просить РНБО посилити регіон військовими

Фото: військовий (РБК-Україна)

Восени заплановані спільні з естонцями навчання в рамках посилення територіальної оборони

У Херсонській області планують збільшити кількість військових в регіоні. З комунальної власності регіону передають майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил.

Про це очільник області Юрій Гусєв заявив в інтерв'ю Lb.ua.

Він також звернувся до РНБО з пропозицією посилити заходи захисту на півдні України. За його словами, восени заплановано спільні з естонцями навчання в рамках посилення територіальної оборони.

"Наші навчання триватимуть близько місяця. І ми зараз спільно з оперативним командуванням Південь та Генштабом ЗСУ визначаємося щодо конкретних дат з урахуванням тих навчань, які планує провести країна-агресор. Ми будемо залучати і резерв, та інші, необхідні для ефективної теробороны Херсонської області сили і засоби по моделі Союзу оборони Естонії Кайтселийта", - зазначив Гусєв.

Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.

В представництві президента України вважають, що Росія може спробувати захопити території Херсонської області через проблеми з водопостачанням в Криму.