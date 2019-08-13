Херсонська нефтеперевалка закликала СБУ припинити незаконне блокування підприємства

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Херсонська нефтеперевалка прокоментувала обшуки на судні "Мрія"

ДП "Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами" (ПОНП), в управлінні якого знаходиться нафтоперевальний комплекс у порту Херсона, прокоментувало обшуки на судні "Мрія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПОНП.

Зокрема, на підприємстві заявили про "незаконне блокування роботи підприємства співробітниками Служби безпеки України".

"Співробітники Головного управління СБУ в АР Крим, у супроводі невстановлених осіб у масках, 10 серпня прибули на територію підприємства для проведення обшуку на судні Mriya (прапор України), яке готувалося до вивантаження дизельного палива в резервуари нафтоперевалочного комплексу. Перед розвантаженням паливо пройшло всі процедури митного контролю", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що судно було пришвартоване до причалу підприємства, судновласником є ТОВ "Тефин" (Київ), тоді як "в ухвалі суду було зазначено судно Vilga іншого судновласника", а слідчий СБУ, який керував обшуком "не зміг пояснити, яке відношення має паливо до справи про ймовірне незаконне відвідування судном Vilga порту Севастополь в 2015 році".

"У зв'язку з цим охорона ПОНП відмовила представникам СБУ в доступі на підприємство і звернулася до Державного бюро розслідувань та Нацполіцію. Через кілька годин співробітники СБУ, у супроводі невстановлених осіб у масках проникли на судно Mriya і приступили до обшуку, в ході якого незаконно зупинили вивантаження палива і здійснили відбір проб з порушенням технологічних вимог", - йдеться в повідомленні.

Тимчасово виконуючий обов'язки директора ПОНП Ярослав Ковалевський заявив, що у підприємства "є обґрунтовані підстави вважати, що незаконний відбір проб здійснений з метою можливої фальсифікації результатів їх аналізу і продовження незаконного тиску на підприємство".

Також повідомляється, що з 2015 року судновласник танкера Vilga неодноразово змінювався і з 2018 року його власником стало ТОВ "Тефин", яке отримало при купівлі висновок про відсутність яких-небудь претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.

"Після того, як ТОВ "Тефин" стало судновласником, ніякі порушення законодавства не здійснювалися, а тому дії слідчих можна розцінювати як перекручування фактів з метою заблокувати роботу судна", - зазначив директор компанії-судновласника "Тефин" Данило Чалий.

Наголошується, що 11 серпня співробітники СБУ повторно прибули на підприємство з вимогою допустити їх на територію резервуарного парку нафтоперевалочного комплексу.

"Оскільки єдиним документом, пред'явленим слідчими СБУ, було розпорядження т.в.о. начальника управління СБУ в АР Крим, охорона підприємства викликала поліцію, що допомогло уникнути чергового незаконного силового проникнення на територію "Підприємства по забезпеченню нафтопродуктами". В результаті дій співробітників СБУ заблокована робота одного з причалів нафтоперевалочного комплексу, а також завдано шкоди репутації держпідприємства. ПОНП готує звернення до правоохоронних органів щодо незаконних дій головного управління СБУ в АР Крим та очікує на швидку і об'єктивну реакцію", - йдеться в повідомленні.