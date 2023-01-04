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Херсонська ОВА подякувала ДТЕК за допомогу при відновленні енергоінфраструктури області

Фото: Херсонська ОВА подякувала ДТЕК за допомогу при відновленні енергоінфраструктури області (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

У Херсонській обласній військовій адміністрації подякували компанії ДТЕК за допомогу при відновленні зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Дякуємо компанії ДТЕК за допомогу Херсонобленерго. Як ви бачите, у воєнний час всі об’єднуються задля того, щоб допомагати людям отримувати бажану електроенергію", - сказав він.

Янушевич зазначив, що сьогодні близько 95% побутових споживачів Херсону мають світло та воду, а близько 80% тепло.

Проте він додав, що є мікрорайони, у яких важка ситуація, оскільки вони знаходяться безпосередньо в зоні обстрілів і проводити ремонтні роботи там майже не можливо.

Нагадаємо, 27 грудня енергетики "ДТЕК Дніпровські електромережі" спільно з фахівцями інших операторів системи розподілу відновили роботу лінії 150 кВ, що живить північ Херсонщини. 30 грудня було повністю відновлено постачання світла Бериславу та Бериславському району.

В перший день звільнення Херсонської області від російських окупантів, ДТЕК запропонувала уряду і місцевій владі допомогти відновити зруйновані окупантами лінії електропередачі.

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ДТЕКХерсонська область