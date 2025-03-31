Херсонська область зменшує комендантську годину та вводить обмеження на Великодні свята

"Рішенням ради оборони Херсонщини під час Великодних свят і поминальних днів запроваджено обмеження: заборонено богослужіння в комендантську годину, освячення на території храмів та відвідування кладовищ", - заявив він.

За словами голови ОВА, винятком будуть лише похоронні процесії.

"Крім того, з 1 квітня в Херсонській області продовжено комендантську годину. Вона діятиме з 21:00 до 5:00", - додав Прокудін.

Він додав, що відтепер у Білозерці, Комишанах, Зимівнику, Приозерному та мікрорайоні Корабел міста Херсон дозволили продаж алкоголю в магазинах та закладах харчування - з 10:00 до 15:00.

Однак, за його словами, під суворою забороною залишається продаж алкогольних напоїв військовим та правоохоронцям.

Комендантська година в Херсонській області

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада ввела комендантську годину майже для всіх регіонів. У Херсонській області з 15 жовтня 2024 року комендантська година розпочиналася о 20:00 та закінчувалася о 6:00.