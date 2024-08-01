В Херсонській області завтра буде загроза масованих обстрілів: голова ОВА назвав причину

Російські окупанти завтра, 2 серпня, можуть розпочати масовані обстріли населених пунктів Херсонської області, які знаходяться біля Дніпра. Це стосується й Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram.

"Завтра, 2 серпня, можливі масовані обстріли населених пунктів, що знаходяться вздовж Дніпра, у тому числі Херсона", - попередив голова ОВА. За словами Прокудіна, така ймовірність існує, оскільки 2 серпня росіяни, які схиблені на символізмі, святкують день ВДВ. Він закликав мешканців області провести завтрашній день удома, якщо є така можливість. Також місцевим не бажано пересуватися вулицею без гострої потреби та відвідувати людні місця. Прокудін нагадав, що у разі обстрілу необхідно пройти до найближчого укриття.