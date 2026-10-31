На Херсонщині попередили про можливі провокації РФ під час "режиму тиші"

У російському інформаційному просторі з’являються провокативні заяви та вкиди, які можуть свідчити про підготовку ворога до провокацій та можливого порушення режиму тиші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА .

Місцева влада зазначає, що незважаючи на те, що оголошений режим припинення вогню розпочався о 03:00 27 жовтня і має тривати до 22:59 1 листопада 2026 року, загроза ворожих атак залишається високою.

Ворожі медіа вже поширюють меседжі, якими намагаються створити підґрунтя для можливих провокацій.

Жителів Херсонської громади закликають 1 листопада виявляти підвищену пильність та уникати місць масового скупчення людей.

Також рекомендується утриматися від візитів до "червоних зон" і районів із високим рівнем ризику.

Також в МВА закликали реагувати на сповіщення про повітряну тривогу чи небезпеку атак безпілотників і без нагальної потреби не залишати безпечні місця, зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам.