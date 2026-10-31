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На Херсонщині попередили про можливі провокації РФ під час "режиму тиші"

16:10 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
На Херсонщині попередили про можливі провокації РФ під час "режиму тиші" Фото: на Херсонщині попередили про можливі провокації РФ (Getty Images)
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У російському інформаційному просторі з’являються провокативні заяви та вкиди, які можуть свідчити про підготовку ворога до провокацій та можливого порушення режиму тиші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА.

Місцева влада зазначає, що незважаючи на те, що оголошений режим припинення вогню розпочався о 03:00 27 жовтня і має тривати до 22:59 1 листопада 2026 року, загроза ворожих атак залишається високою.

Ворожі медіа вже поширюють меседжі, якими намагаються створити підґрунтя для можливих провокацій.

Жителів Херсонської громади закликають 1 листопада виявляти підвищену пильність та уникати місць масового скупчення людей.

Також рекомендується утриматися від візитів до "червоних зон" і районів із високим рівнем ризику.

Також в МВА закликали реагувати на сповіщення про повітряну тривогу чи небезпеку атак безпілотників і без нагальної потреби не залишати безпечні місця, зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, що режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині розпочався з 27 жовтня.

Про досягнення відповідних домовленостей між переговорними групами України та Росії раніше заявляв уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Крім того, 31 жовтня мешканці Олешок прибули в Україну в межах гуманітарної місії.

Евакуація цивільних здійснювалася транзитом через територію Білорусі.

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