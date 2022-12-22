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На Херсонщині між окупантами спалахнув конфлікт: що відомо

Фото: на Херсонщині між окупантами вибухнув конфлікт (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Між російськими силовиками та військовими на Херсонському напрямку спалахнув конфлікт через недостатнє матеріальне забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Російські військові отримують забезпечення потреб за надмірним принципом. Ситуацію посилює негласна заборона на доставку нових транспортних засобів через Крим, яку запровадили окупанти.

"Така ситуація знижує моральний стан росіян на лівому березі Херсонщини", - наголошують у Центрі опору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська на 22 грудня запланували "евакуацію" цивільних із Каховки та Нової Каховки (Херсонська область). Загарбники спеціально обстрілюють лівобережжя Херсонської області, щоби змусити цивільних виїхати.

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Херсонська областьВійна в Україніокупанти