В Херсонской области между оккупантами разразился конфликт: что известно

Между российскими силовиками и военными на Херсонском направлении разразился конфликт из-за недостаточного материального обеспечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Российские военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу. Ситуацию усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты.
"Такая ситуация снижает нравственное состояние россиян на левом берегу Херсонщины", - отмечают в Центре сопротивления.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска на 22 декабря запланировали "эвакуацию" гражданских из Каховки и Новой Каховки (Херсонская область). Захватчики специально обстреливают левобережье Херсонской области, чтобы заставить гражданских выехать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.