На Херсонщині ліквідували російського полковника: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан РФ.

"З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвым попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік", - йдеться у повідомленні адміністрації від 30 грудня.

Фото: полковник Марат Гаджибалаєв (suleiman-stalskiy)

Варто зазначити, що про ліквідацію Гаджибалаєва повідомлялося кілька днів тому. Проте офіційної інформації не було.

Як повідомляли військові, 27 грудня ЗСУ накрили вогнем один із штабів росіян. Крім Гаджибалаєва, там могли загинути ще 10 офіцерів.