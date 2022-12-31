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На Херсонщині ліквідували російського полковника: подробиці

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Херсонська область, Субота 31 грудня 2022 09:41
На Херсонщині ліквідували російського полковника: подробиці Фото: на Херсонщині ЗСУ ліквідували російського полковника (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові ліквідували на Херсонщині російського командира 39-го омсбр, полковника Марата Гаджибалаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан РФ.

"З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвым попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік", - йдеться у повідомленні адміністрації від 30 грудня.

На Херсонщині ліквідували російського полковника: подробиці

Фото: полковник Марат Гаджибалаєв (suleiman-stalskiy)

Варто зазначити, що про ліквідацію Гаджибалаєва повідомлялося кілька днів тому. Проте офіційної інформації не було.

Як повідомляли військові, 27 грудня ЗСУ накрили вогнем один із штабів росіян. Крім Гаджибалаєва, там могли загинути ще 10 офіцерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Російська Федерація змінила командувача Сватівсько-Кременного спрямування. Призначила офіцера, який командував наступом на Київ із боку Чорнобиля.

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