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В Херсонской области ликвидировали российского полковника: подробности

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Херсонская область, Суббота 31 декабря 2022 09:41
В Херсонской области ликвидировали российского полковника: подробности Фото: в Херсонской области ВСУ ликвидировали российского полковника (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные ликвидировали в Херсонской области российского командира 39-й омсбр, полковника Марата Гаджибалаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сулейман-Стальской администрации республики Дагестан РФ.

"С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик", - говорится в сообщении администрации от 30 декабря.

В Херсонской области ликвидировали российского полковника: подробности

Фото: полковник Марат Гаджибалаев (suleiman-stalskiy)

Стоит отметить, что о ликвидации Гаджибалаева сообщалось несколько дней назад. Однако официальной информации не было.

Как сообщали военные, 27 декабря ВСУ накрыли огнем один из штабов россиян. Помимо Гаджибалаева там могли погибнуть еще 10 офицеров.

Напомним, ранее мы писали, что Российская Федерация сменила командующего Сватовско-Кременного направления. Назначила офицера, командовавшего наступлением на Киев со стороны Чернобыля.

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