В Херсонской области электрик подорвался на российской мине

В селе Архангельское Херсонской области электрик подорвался на российской мине. Мужчина получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Во время работы на одном из предприятий 26-летний мужчина наткнулся на российскую мину на обочине дороги", - рассказал он.

Пострадавшего доставили в больницу, ему оторвало правую стопу. В настоящее время медики оказывают пациенту необходимую помощь.