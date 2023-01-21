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В Херсонской области электрик подорвался на российской мине

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Херсонская область, Суббота 21 января 2023 12:50
В Херсонской области электрик подорвался на российской мине Фото: в Херсонской области электрик подорвался на российской мине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В селе Архангельское Херсонской области электрик подорвался на российской мине. Мужчина получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Во время работы на одном из предприятий 26-летний мужчина наткнулся на российскую мину на обочине дороги", - рассказал он.

Пострадавшего доставили в больницу, ему оторвало правую стопу. В настоящее время медики оказывают пациенту необходимую помощь.

Напомним, вчера сообщалось, что два человека подорвались на минах на территории Бериславской общины Херсонской области.

Также 16 января в Бериславском районе два человека подорвались на мине и погибли.

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