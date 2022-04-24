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На Херсонщине войска РФ под украинскими флагами из танков обстреливают оккупированные села

Фото: на Херсонщине войска РФ из танков обстреливают оккупированные села (gettyimages.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские оккупанты обстреливают населенные пункты Херсонской области из танков под украинскими флагами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Пивдень".

На оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины враг продолжает психологический и огневой давление на мирное население, проводит пропагандистские мероприятия по агитации населения на сопротивление украинской власти и создания псевдо-республик, дискредитируют Вооруженные Силы Украины фейковыми вкидами, обстреливают гражданские объекты.

"На окраину поселка Грозовое, на Херсонщине, выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка молодецкое. Таким образом враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях. А потом, с тех самых танков, осуществляет обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейкову картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", - сообщает ОК "Пивдень".

В командовании подчеркнули, защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огня по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.

"По позициям захватчиков наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи осуществили 12 поражений. В результате потери врага составили 11 рашистов и 3 единицы техники, в том числе бронированной. А в Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота страны-агрессора, среди которых остаются и подводные лодки, в том числе с ракетным вооружением", - пишет ОК "пивдень".

Украинские военные просят всех соблюдать меры и алгоритмов безопасности, избегать массового скопления людей, быть бдительными и сознательными, не помогать врагу распространением информации о силы охраны и обороны, выявлять подозрительных лиц и информировать о них соответствующие органы и структуры, воздержаться от посещения побережья и лесных массивов.

Напомним, 24 апреля российские войска обстреляли Чугуев на Харьковщине. В результате обстрела, по информации городских властей, есть раненые и погибшие.

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