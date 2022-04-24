На Херсонщині війська РФ під українськими прапорами з танків обстрілюють окуповані села

На окупованих територіях Херсонщини й Миколаївщини ворог продовжує психологічний та вогневий тиск на мирне населення, проводить пропагандистські заходи з агітації населення на спротив українській владі та створення псевдо-республік, дискредитують Збройні Сили України фейковими вкидами, обстрілюють цивільні об’єкти.

"На околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області", - повідомляє ОК "Південь".

У командуванні наголосили, захисники України не обстрілюють цивільні об’єкти і населення, не відкривають вогню по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними мешканцями.

"По позиціях загарбників наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі здійснили 12 уражень. Внаслідок чого втрати ворога склали 11 рашистів та 3 одиниці техніки, в тому числі броньованої. А у Чорноморській операційній зоні продовжує перебувати близько двох десятків одиниць корабельного складу флоту країни-агресорки, серед яких залишаються і підводні човни, в тому числі із ракетним озброєнням", - пише ОК "Південь".

Українські військові просять всіх дотримуватися заходів та алгоритмів безпеки, уникати масового скупчення людей, бути пильними і свідомими, не допомагати ворогу поширенням інформації про сили охорони та оборони, виявляти підозрілих осіб та інформувати про них відповідні органи та структури, утриматися від відвідування узбережжя і лісових масивів.