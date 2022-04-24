RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Херсонщині війська РФ під українськими прапорами з танків обстрілюють окуповані села

Фото: на Херсонщині війська РФ з танків обстрілюють окуповані села (gettyimages.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські окупанти обстрілюють населені пункти Херсонської області з танків під українськими прапорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

На окупованих територіях Херсонщини й Миколаївщини ворог продовжує психологічний та вогневий тиск на мирне населення, проводить пропагандистські заходи з агітації населення на спротив українській владі та створення псевдо-республік, дискредитують Збройні Сили України фейковими вкидами, обстрілюють цивільні об’єкти.

"На околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області", - повідомляє ОК "Південь".

У командуванні наголосили, захисники України не обстрілюють цивільні об’єкти і населення, не відкривають вогню по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними мешканцями.

"По позиціях загарбників наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі здійснили 12 уражень. Внаслідок чого втрати ворога склали 11 рашистів та 3 одиниці техніки, в тому числі броньованої. А у Чорноморській операційній зоні продовжує перебувати близько двох десятків одиниць корабельного складу флоту країни-агресорки, серед яких залишаються і підводні човни, в тому числі із ракетним озброєнням", - пише ОК "Південь".

Українські військові просять всіх дотримуватися заходів та алгоритмів безпеки, уникати масового скупчення людей, бути пильними і свідомими, не допомагати ворогу поширенням інформації про сили охорони та оборони, виявляти підозрілих осіб та інформувати про них відповідні органи та структури, утриматися від відвідування узбережжя і лісових масивів.

Нагадаємо, 24 квітня російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілу, за інформацією міської влади, є поранені та загиблі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніХерсонская область