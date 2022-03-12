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"Херсонщина - це Україна": Херсонська облрада провела екстрене засідання сесії

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Субота 12 березня 2022 21:18
"Херсонщина - це Україна": Херсонська облрада провела екстрене засідання сесії Фото: депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко (Facebook)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою". Депутати обласної ради провели екстренне засідання сесії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської обласної ради Сергія Рибалки.

44 депутати виступили проти утворення псевдореспубліки на території області.

"Сьогодні в засобах масової інформації, розганяється тема, що на нашій Херсонщині буде створена певна псевдо-республіка завдяки голосуванню обласної ради. Як депутат херсонської обласної ради заявляю, що цього не буде ніколи. Ви, окупанти, можете пройти на Херсонщину, але це місце де вам завжди буде погано спатися. Ми приймемо рішення, але воно буде не таке, як вам хочеться. Воно буде на підтримку України",- заявив Рибалко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти готуються провести "референдум" у Херсонській області.

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