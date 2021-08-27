Под Херсоном задержали поджигателя фермерского хозяйства: он был в бронежилете и с оружием

В Херсонской области правоохранители задержали подозреваемого в поджоге фермерского хозяйства. Мужчина был в бронежилете и с оружием, и пытался скрыться с места преступления на электросамокате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области .

По предварительным данным, в ночь на 27 августа подозреваемый бросил на территорию фермерского хозяйства в Скадовском районе гранату и салютную установку. В результате возник сильный пожар - загорелись складское помещение. Возгорание удалось ликвидировать, никто из людей не пострадал.

Сразу после поджога фермерского хозяйства подозреваемый попытался выехать из Скадовска на электросамокате. На выезде из города он спрятал свой автомобиль.

Правоохранители заблокировали его и задержали. Злоумышленник был вооружен и одет в бронежилет. Во время преследования он выбросил револьвер. В автомобиле подозреваемого обнаружили гранату РГД и патроны.

Задержанным оказался 49-летний житель Киева. Ранее его судили за имущественные преступления. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Фото: в Херсонской области вооруженный преступник поджег фермерское хозяйство (npu.gov.ua)