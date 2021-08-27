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Під Херсоном затримали палія фермерського господарства: він був у бронежилеті і зі зброєю

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Херсон, П'ятниця 27 серпня 2021 15:41
Під Херсоном затримали палія фермерського господарства: він був у бронежилеті і зі зброєю Фото: у Херсонській області озброєний злочинець підпалив фермерське господарство (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Херсонській області правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі фермерського господарства. Чоловік був у бронежилеті і зі зброєю, і намагався втекти з місця злочину на електросамокаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

За попередніми даними, в ніч на 27 серпня підозрюваний кинув на територію фермерського господарства в Скадовському районі гранату і салютну установку. В результаті виникла сильна пожежа - загорілися Складське приміщення. Загоряння вдалося ліквідувати, ніхто з людей не постраждав.

Відразу після підпалу фермерського господарства підозрюваний спробував виїхати зі Скадовська на електросамокаті. На виїзді з міста він сховав свій автомобіль.

Правоохоронці заблокували його і затримали. Зловмисник був озброєний і одягнений у бронежилет. Під час переслідування він викинув револьвер. В автомобілі підозрюваного виявили гранату РГД і патрони.

Затриманим виявився 49-річний житель Києва. Раніше його судили за майнові злочини. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Фото: у Херсонській області озброєний злочинець підпалив фермерське господарство (npu.gov.ua)

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