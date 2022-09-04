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Под Запорожьем оккупанты поселяются в школах, прикрываясь детьми как "живым щитом"

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Запорожье, Воскресенье 04 сентября 2022 18:36
Под Запорожьем оккупанты поселяются в школах, прикрываясь детьми как "живым щитом" Фото: оккупанты поселяются в школах Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты пытаются прикрываться детьми как "живым щитом", поселяясь в школах, где буквально в этом же здании учатся дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"В здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время, когда на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника", - говорится в сообщении.

Как добавляют военные, поэтому российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях.

"Учебный процесс начался с 1 сентября и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия", - отмечают в Генштабе.

Как сообщалось, ранее украинцев предупреждали про то, что РФ может готовить провокацию на 1 сентября в школах захваченных городов Донецкой области в контексте недавнего указания президента РФ Владимира Путина взять все школы, в частности, Донецкой области под вооруженную охрану в день первого звонка.

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