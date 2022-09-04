Под Запорожьем оккупанты поселяются в школах, прикрываясь детьми как "живым щитом"

Российские оккупанты пытаются прикрываться детьми как "живым щитом", поселяясь в школах, где буквально в этом же здании учатся дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

"В здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время, когда на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника", - говорится в сообщении.

Как добавляют военные, поэтому российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях.

"Учебный процесс начался с 1 сентября и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия", - отмечают в Генштабе.