Под Херсоном от пыток оккупантов умер ветеран АТО

В Херсонской области от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк. После АТО он перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий", - рассказала она.
По ее словам, изуродованного пытками АТОвца оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался.
"Двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку последние пять лет он за ними ухаживал без жены", - добавила Денисова.
Как сообщалось, оккупанты убили пленного бойца "Азова". После этого фото отправили его матери.
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