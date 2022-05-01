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Під Херсоном від катувань окупантів помер ветеран АТО

Фото: ветеран АТО Назар Кагальняк (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Наталія Гурковська

В Херсонській області від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк. Після АТО він переніс два інфаркти та складну операцію на серці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій", - розповіла вона.

За її словами, понівеченого тортурами АТОвця окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, після чого чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.

"Двоє неповнолітніх дітей Назара залишилися сиротами, оскільки останні п’ять років він їх доглядав без дружини", - додала Денісова.

Як повідомлялось, окупанти вбили полоненого бійця "Азова". Після цього фото надіслали його матері.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 67-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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