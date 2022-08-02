Под Херсоном оккупанты выселили жителей из своих домов, чтобы не сообщили данные ВСУ

В Брилевке Херсонской области российские военные выселили жителей из своих домов возле железнодорожной станции, чтобы местные не сообщали ВСУ о движении техники оккупантов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"В настоящее время оккупанты во время антипартизанских рейдов больше не используют военную форму и передвигаются на автомобилях с украинскими номерами. Зафиксированы также случаи использования разведывательных БПЛА", - говорится в сообщении.
Также, в Брилевке оккупанты выселили из собственных домов жителей, живущих в радиусе 400 метров от железнодорожной станции.
"Станцию оцепили, чтобы местные не сдавали движение оккупационной техники ВСУ. В то же время, увеличивается количество проверок смартфонов, документов, персональных компьютеров и обысков домов среди южан", - добавляют в "СтратКоме".
Также военные РФ массово ищут у местных стрелковое оружие, которое затем изымают даже вопреки разрешениям, ведь понимают, против кого это оружие будет направлено во время контрнаступления ВСУ.
Как сообщалось, в ночь с пятницы на субботу, 30 июля, высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Брилевка Херсонской области.
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