Под Херсоном оккупанты выселили жителей из своих домов, чтобы не сообщили данные ВСУ

"В настоящее время оккупанты во время антипартизанских рейдов больше не используют военную форму и передвигаются на автомобилях с украинскими номерами. Зафиксированы также случаи использования разведывательных БПЛА", - говорится в сообщении.

Также, в Брилевке оккупанты выселили из собственных домов жителей, живущих в радиусе 400 метров от железнодорожной станции.

"Станцию ​​оцепили, чтобы местные не сдавали движение оккупационной техники ВСУ. В то же время, увеличивается количество проверок смартфонов, документов, персональных компьютеров и обысков домов среди южан", - добавляют в "СтратКоме".

Также военные РФ массово ищут у местных стрелковое оружие, которое затем изымают даже вопреки разрешениям, ведь понимают, против кого это оружие будет направлено во время контрнаступления ВСУ.