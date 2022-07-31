ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили эшелон с десятками вагонов живой силы россиян: сотни погибших и раненых

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 31 июля 2022 18:05
ВСУ уничтожили эшелон с десятками вагонов живой силы россиян: сотни погибших и раненых Фото: ВСУ уничтожили эшелон с десятками вагонов живой силы россиян (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь с пятницы на субботу, 30 июля, высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Брилевка Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра Антона Геращенко.

"В результате живая сила превратилась в угольки, техника в груды металлома, а БК взлетел на воздух. Потери живой силы составили - около 80 - 200-х и 200 - 300-х", - написал он.

Также, по данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании, которые осуществляли транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область.

Как сообщалось, украинские самолеты атаковали оборонительные позиции россиян в районах нескольких сел Херсонской области.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника