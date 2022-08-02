Під Херсоном окупанти виселили мешканців зі своїх будинків, щоб не повідомили дані ЗСУ

У Брилівці Херсонської області російські військові виселили мешканців зі своїх будинків біля залізничної станції, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про рух техніки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Наразі окупанти під час антипартизанських рейдів більше не використовують військову форму та пересуваються на автомобілях з українськими номерами. Зафіксовано також випадки використання розвідувальних БПЛА", - йдеться в повідомленні.
Також, у Брилівці окупанти виселили із власних будинків мешканців, які живуть у радіусі 400 метрів від залізничної станції.
"Станцію оточили, щоб місцеві не здавали рух окупаційної техніки ЗСУ. У той же час, збільшується кількість перевірок смартфонів, документів, персональних комп'ютерів та обшуків будинків серед жителів півдня", - додають у "СтратКомі".
Також військові РФ масово шукають у місцевих стрілецьку зброю, яку потім вилучають навіть попри дозволи, адже розуміють, проти кого ця зброя буде направлена під час контрнаступу ЗСУ.
Як повідомлялося, вночі з п'ятниці на суботу, 30 липня, високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, який прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області.
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