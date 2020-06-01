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Под Херсоном нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением

Новости » Происшествия     01.06.2020 - 15:22
Под Херсоном нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением
Фото: украинский военный (flickr.com.ministryofdefenceua)

На месте трагедии работают правоохранители, которые проводят следственные действия

Сегодня, 1 июня, в Херсонской области нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Предварительной версией следователей, это было самоубийство.

Об этом сообщили на странице 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как сообщается, на месте трагедии работают правоохранители, которые проводят следственные действия. Сейчас предварительной версии причиной смерти военного является самоубийство. Погибший был военнослужащим 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Отметим, в субботу сообщалось, что погибшего военнослужащего было объявлено в розыск. Тогда сообщалось, что военный мог быть похищен, поскольку недалеко от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы.

Напомним, 25 мая в Виннице нашли нацгвардейца, которого госпитализировали в больницу ножевым ранением брюшной полости, однако спасти его не удалось.

Также семь человек, которых расстреляли в Житомирской области, были добровольцами АТО.

Вместе с тем, в Хмельницком нетрезвый мужчина из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции, который в результате инцидента получил ранения.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Херсонская областьвоенныепреступления
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