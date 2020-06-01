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Під Херсоном знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 15:22
Під Херсоном знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням
Фото: український військовий (flickr.com.ministryofdefenceua)

На місці трагедії працюють правоохоронці, які проводять слідчі дії

Сьогодні, 1 червня, в Херсонській області знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Попередньою версією слідчих, це було самогубство.

Про це повідомили на сторінці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України в Facebook.

Як повідомляється, на місці трагедії працюють правоохоронці, які проводять слідчі дії. Наразі попередньою версією причиною смерті військового є самогубство. Загиблий був військовослужбовцем 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Зазначимо, в суботу повідомлялось, що загиблого військовослужбовця було оголошено у розшук. Тоді повідомлялось, що військовий міг бути викрадений, оскільки неподалік місця розміщення військовослужбовців були виявлені сліди боротьби.

Нагадаємо, 25 травня у Вінниці знайшли нацгвардійця, якого госпіталізували до лікарні ножовим пораненням черевної порожнини, однак спасти його не вдалось.

Також семеро осіб, яких розстріляли у Житомирській області, були добровольцями АТО.

Разом з тим, у Хмельницькому нетверезий чоловік із травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції, який у результаті інциденту отримав поранення.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Херсонская областьвійськовіпреступления
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