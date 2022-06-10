Под Херсоном авиация ВСУ нанесла серию ударов по опорному пункту и местам скопления техники РФ

По результатам авиаударов и огневых поражений ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ уничтожены 33 российских военных РФ, реактивная система залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Остальные вражеские потери уточняются, говорится в сообщении.

"Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе. Российские СМИ заявили об инциденте возле так называемой "администрации" коллаборантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.