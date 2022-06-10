RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Херсоном авіація ЗСУ завдала серію ударів по опорному пункту і місцях скупчення техніки РФ

Фото: під Херсоном авіація ЗСУ завдала серію ударів (armyinform.com.ua)
Автор: Артур Родивилов

Авіація ЗСУ завдала серію ударів по опорному пункту, місцях скупчення техніки та особового складу РФ. Також були атаковані понтонна переправа і польові склади російської армії в п'яти різних населених пунктах Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

За результатами авіаударів та вогневих уражень ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ знищено 33 російських військових РФ, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 склади паливно-мастильних матеріалів.

Решта ворожих втрат уточнюються, йдеться в повідомленні.

"Противник веде бойові дії на займаних рубежах, зміцнюється і мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в окупованому Херсоні стався вибух у кафе. Російські ЗМІ заявили про інцидент біля так званої "адміністрації" колаборантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область