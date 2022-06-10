Під Херсоном авіація ЗСУ завдала серію ударів по опорному пункту і місцях скупчення техніки РФ

За результатами авіаударів та вогневих уражень ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ знищено 33 російських військових РФ, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 склади паливно-мастильних матеріалів.

Решта ворожих втрат уточнюються, йдеться в повідомленні.

"Противник веде бойові дії на займаних рубежах, зміцнюється і мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в окупованому Херсоні стався вибух у кафе. Російські ЗМІ заявили про інцидент біля так званої "адміністрації" колаборантів.

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