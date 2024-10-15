В Херсоне остановились все троллейбусы: россияне перебили линии

Российские войска во вторник, 15 октября, обстреляли Херсон. Из-за атаки в городе остановились троллейбусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

По его словам, в результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждена контактная сеть - линии перебиты в нескольких местах. "В настоящее время электротранспорт в городе не работает", - сообщил начальник Херсонской ГВА. Мрочко отметил, что специалисты работают над устранением повреждений. 20 троллейбусов готовы к выходу на маршруты.