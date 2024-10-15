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В Херсоне остановились все троллейбусы: россияне перебили линии

Херсон, Вторник 15 октября 2024 10:04
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В Херсоне остановились все троллейбусы: россияне перебили линии Фото: в Херсоне из-за обстрела остановились троллейбусы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во вторник, 15 октября, обстреляли Херсон. Из-за атаки в городе остановились троллейбусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

По его словам, в результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждена контактная сеть - линии перебиты в нескольких местах.

"В настоящее время электротранспорт в городе не работает", - сообщил начальник Херсонской ГВА.

Мрочко отметил, что специалисты работают над устранением повреждений. 20 троллейбусов готовы к выходу на маршруты.

Ситуация в Херсонской области

Следует отметить, что часть Херсонской области остается оккупированной россиянами. Херсон и правобережная часть области были освобождены осенью 2022 года.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать освобожденные населенные пункты. Захватчики используют артиллерию, дроны и авиацию.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на прошлой неделе армия РФ возобновила атакующие действия на Приднепровском направлении.

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