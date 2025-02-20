У Херсоні зросла кількість жертв після обстрілу багатоповерхівки

Обстріл Херсона

19 лютого російські окупанти атакували Херсон з авіації. Загарбники запустили по місту три КАБи, один влучив у багатоквартирний будинок.

Майже одразу стало відомо про шістьох постраждалих, в тому числі двійнята - хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

Пізніше під завалами підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, у Херсоні знайшли тіло чоловіка.

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