В Херсоне возросло количество жертв после обстрела многоэтажки

Под завалами многоэтажки в Херсоне нашли погибшую женщину. Это мать двойняшек, которые были ранены 19 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"После почти суток работ спасателям удалось найти тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне", - рассказал он.
По данным Прокудина, это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки.
"Сейчас работники ГСЧС пытаются деблокировать тело женщины. Мои искренние соболезнования родным и близким убитой", - добавил глава ОВА.
19 февраля российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Захватчики запустили по городу три КАБа, один попал в многоквартирный дом.
Почти сразу стало известно о шести пострадавших, в том числе двойняшки - мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Позже под завалами подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, в Херсоне нашли тело мужчины.
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