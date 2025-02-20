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В Херсоне возросло количество жертв после обстрела многоэтажки

Фото: в Херсоне возросло количество жертв после обстрела многоэтажки (facebook.com/DSNSKHERSON)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами многоэтажки в Херсоне нашли погибшую женщину. Это мать двойняшек, которые были ранены 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"После почти суток работ спасателям удалось найти тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне", - рассказал он.

По данным Прокудина, это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки.

"Сейчас работники ГСЧС пытаются деблокировать тело женщины. Мои искренние соболезнования родным и близким убитой", - добавил глава ОВА.

 

Обстрел Херсона

19 февраля российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Захватчики запустили по городу три КАБа, один попал в многоквартирный дом.

Почти сразу стало известно о шести пострадавших, в том числе двойняшки - мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Позже под завалами подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, в Херсоне нашли тело мужчины.

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