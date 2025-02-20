В Херсоне возросло количество жертв после обстрела многоэтажки

"После почти суток работ спасателям удалось найти тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне", - рассказал он.

По данным Прокудина, это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки.

"Сейчас работники ГСЧС пытаются деблокировать тело женщины. Мои искренние соболезнования родным и близким убитой", - добавил глава ОВА.