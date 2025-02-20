У Херсоні зросла кількість жертв після обстрілу багатоповерхівки

Під завалами багатоповерхівки у Херсоні знайшли загиблу жінку. Це мати двійнят, які були поранені 19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитої", - додав голова ОВА.

За даними Прокудіна, це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку.

"Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні", - розповів він.

Обстріл Херсона

19 лютого російські окупанти атакували Херсон з авіації. Загарбники запустили по місту три КАБи, один влучив у багатоквартирний будинок.

Майже одразу стало відомо про шістьох постраждалих, в тому числі двійнята - хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

Пізніше під завалами підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, у Херсоні знайшли тіло чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.