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У Херсоні зросла кількість жертв після обстрілу багатоповерхівки

Херсон, Четвер 20 лютого 2025 19:04
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У Херсоні зросла кількість жертв після обстрілу багатоповерхівки Фото: у Херсоні зросла кількість жертв після обстрілу багатоповерхівки (facebook.com/DSNSKHERSON)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами багатоповерхівки у Херсоні знайшли загиблу жінку. Це мати двійнят, які були поранені 19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні", - розповів він.

За даними Прокудіна, це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку.

"Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитої", - додав голова ОВА.

Обстріл Херсона

19 лютого російські окупанти атакували Херсон з авіації. Загарбники запустили по місту три КАБи, один влучив у багатоквартирний будинок.

Майже одразу стало відомо про шістьох постраждалих, в тому числі двійнята - хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

Пізніше під завалами підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, у Херсоні знайшли тіло чоловіка.

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