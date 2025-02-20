У Херсоні зросла кількість жертв після обстрілу багатоповерхівки
Під завалами багатоповерхівки у Херсоні знайшли загиблу жінку. Це мати двійнят, які були поранені 19 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні", - розповів він.
За даними Прокудіна, це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку.
"Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитої", - додав голова ОВА.
Обстріл Херсона
19 лютого російські окупанти атакували Херсон з авіації. Загарбники запустили по місту три КАБи, один влучив у багатоквартирний будинок.
Майже одразу стало відомо про шістьох постраждалих, в тому числі двійнята - хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний.
Пізніше під завалами підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, у Херсоні знайшли тіло чоловіка.
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