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В Херсоне с утра прогремели взрывы

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Херсон, Понедельник 13 марта 2023 08:19
В Херсоне с утра прогремели взрывы Фото: жители Херсона сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне сегодня утром прогремели мощные взрывы. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"С самого утра слышны взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении.

Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 8:15

В Херсоне с утра прогремели взрывы

Напомним, за прошедшие сутки россияне 29 раз обстреляли Херсон и область. Из-за вражеских атак погибли три человека, еще трое получили ранения.

Кроме того, вчера россияне ударили по поселку Белозерка Херсонской области. В результате удара пострадала девочка.

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