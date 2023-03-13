В Херсоне с утра прогремели взрывы
Фото: жители Херсона сообщают о взрывах (Getty Images)
В Херсоне сегодня утром прогремели мощные взрывы. В области не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"С самого утра слышны взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении.
Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 8:15
Напомним, за прошедшие сутки россияне 29 раз обстреляли Херсон и область. Из-за вражеских атак погибли три человека, еще трое получили ранения.
Кроме того, вчера россияне ударили по поселку Белозерка Херсонской области. В результате удара пострадала девочка.
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