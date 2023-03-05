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У Херсоні зранку повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні зранку чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні зранку 5 березня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибухи чути в Херсоні, будьте обережні", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Варто зазначити, що у Херсонській області двічі за ранок оголошували повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 10:00

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 78 разів обстріляли Херсон та область, випустивши майже 360 снарядів.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще троє жителів Херсонської області отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонвибухиВійна в Україні