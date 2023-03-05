В Херсоне с утра сообщают о взрывах

В Херсоне утром 5 марта прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Взрывы слышны в Херсоне, будьте осторожны", - говорится в сообщении.
Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.
Следует отметить, что в Херсонской области дважды за утро объявляли воздушную тревогу.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:00
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 78 раз обстреляли Херсон и область, выпустив почти 360 снарядов.
В результате обстрелов погиб один человек, еще трое жителей Херсонской области получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.