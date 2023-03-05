Окупанти обстрілювали Херсон та область: в місті атаковано держпідприємство, є жертва

Фото: окупанти за добу випустили 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії по Херсону та області (GettyImages)

За минулу добу росіяни 78 разів били по Херсону та області. Зокрема, обласний центр зазнав 11 атак, одна людина за добу загинула, троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонської області. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні. Крім того, армія РФ 11 разів атакувала житлові квартали Херсона. "Ворожі снаряди поцілили у державне підприємство та домівки херсонців", - додали в ОВА. В адміністрації зазначили, що минулої доби в регіоні через російські обстріли 1 людина загинула, 3 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості.