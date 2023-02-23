У Херсоні зранку повідомляють про вибухи

"Вибухи у Херсоні", - інформують в мережі.

Зазначимо, що за минулу добу російські війська 71 раз обстріляли територію Херсонської області, з яких двічі била по самому Херсону. Внаслідок ворожих обстрілів області двоє людей загинули.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли село Новотягинка Херсонської області, через що двоє літніх людей загинули.

Про те, як херсонці жили в окупації та про будні місцевих жителів в умовах постійних обстрілів - читайте в репортажі РБК-Україна.

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