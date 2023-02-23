В Херсоне с утра сообщают о взрывах

"Взрывы в Херсоне", - информируют в сети.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска 71-й раз обстреляли территорию Херсонской области, из которых дважды била по самому Херсону. В результате вражеских обстрелов области два человека погибли.

Напомним, вчера россияне обстреляли село Новотягинка Херсонской области, из-за чего два пожилых человека погибли.

О том, как херсонцы жили в оккупации и о буднях местных жителей в условиях постоянных обстрелов - читайте в репортаже РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.