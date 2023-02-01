У Херсоні зранку повідомляють про вибухи

У Херсоні від ранку 1 лютого лунають вибухи. Їх мешканці міста сьогодні чули вже декілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Херсон знов чутно вибухи", - пишуть в мережі.

Станом на зараз офіційних коментарів щодо ситуації в місті не надходило.

Нагадаємо, що за минулу добу російські війська понад 40 разів обстріляли територію Херсонської області, вбивши одну людину.

Додамо, нещодавно британська розвідка назвала мету обстрілів путінською армією звільненого Херсона.

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