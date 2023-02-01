В Херсоне с утра сообщают о взрывах

В Херсоне с утра 1 февраля раздаются взрывы. Их жители города сегодня слышали уже несколько раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Херсон снова слышны взрывы", - пишут в сети.

По состоянию на данный момент официальных комментариев по ситуации в городе не поступало.

Напомним, что за минувшие сутки российские войска более 40 раз обстреляли территорию Херсонской области, убив одного человека.

Добавим, что недавно британская разведка назвала цель обстрелов путинской армией освобожденного Херсона.

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