У Херсоні зранку чути вибухи

У неділю, 12 лютого, у Херсоні повідомляють про вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, за минулу добу, 11 лютого, російські військові обстріляли Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки в мікрорайоні "Острів".
Нагадаємо, вранці 11 лютого, в Херсоні прогримів потужний вибух, після чого пожежа почалася в одному з приватних будинків.
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