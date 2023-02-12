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В Херсоне с утра слышны взрывы

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Херсон, Воскресенье 12 февраля 2023 09:51
В Херсоне с утра слышны взрывы Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 12 февраля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 12 февраля, в Херсоне сообщают о взрывах. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 11 февраля, российские военные обстреляли Херсон 11 раз. Под ударом оказались жилые дома в микрорайоне "Остров".

Напомним, утром 11 февраля в Херсоне прогремел мощный взрыв, после чего пожар начался в одном из частных домов.

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