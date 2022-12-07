У Херсоні знову пролунали звуки вибухів

У Херсоні у середу, 7 грудня, знову пролунали вибухи. Повітряна тривога в місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць про вибухи.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора у Херсоні знову пролунали вибухи.

Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.

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