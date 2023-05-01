У понеділок, 1 травня, у Херсоні знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу в Херсонській області не оголошували.
При цьому офіційної інформації про вибухи поки що немає.
Нагадаємо, що у понеділок, 1 травня, у Херсоні пролунали вибухи.
Крім того, напередодні із села Кізомис на Херсонщині евакуювали всіх дітей. Населення постійно перебуває під обстрілами окупантів.
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