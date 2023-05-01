В понедельник, 1 мая, в Херсоне снова раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

При этом официальной информации о взрывах пока нет.

Воздушная тревога в Херсонской области не была объявлена.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 1 мая, в Херсоне раздались взрывы.

Кроме того, накануне из села Кизомис в Херсонской области эвакуировали всех детей. Население постоянно находится под обстрелами оккупантов.

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