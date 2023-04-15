ua ru
Сб, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне снова раздались взрывы

Новина українською →
Херсон, Суббота 15 апреля 2023 15:28
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: в Херсоне снова раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 15 апреля, в Херсоне третий раз за день раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсоне сегодня уже дважды раздавались взрывы.

Также ранее мы писали, что за четверг, 13 апреля, россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область, погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв Война России против Украины
NEWS
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине