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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Субота 15 квітня 2023 12:29
У Херсоні повідомляють про вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні пролунали вибухи у суботу, 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, вчора окупанти випустили майже 450 снарядів по Херсонській області, внаслідок чого вісім людей отримали поранення.

Окрім того, загарбники атакували безпілотниками автомобілі поліції у Херсонській області, троє правоохоронців отримали поранення.

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