У Херсоні знову пролунали вибухи

Сьогодні, 5 квітня, увечері мешканці Херсона вчергове почули вибухи. Повітряну тривогу в Херсонській області не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела не розкривають більш детальної інформації про інцидент і не називають причини.

Нагадаємо, починаючи з 16:00, у Херсоні жителі вже тричі чули вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти сьогодні обстріляли два підприємства у Херсоні.

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