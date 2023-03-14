У Херсоні знову пролунали вибухи

У вівторок, 14 березня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області оголошена не була.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні вчергове лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.
Зазначимо, що сьогодні вранці у Херсоні вже лунали вибухи.
Окрім того, вчора енергетики потрапили під обстріл у Херсонській області.
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